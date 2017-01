Τραμπ: Βλέπει `φαντάσματα` και 1.500.000 κόσμο στην ορκωμοσία του!

Στην πρώτη του ολόκληρη μέρα στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των μέσων ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, τα κατηγόρησε πως μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που παρευρέθηκαν στην τελετή ορκωμοσίας του.

Επίθεση εναντίον (επιλεγμένων) ΜΜΕ

«Στ’ αλήθεια, φαινόταν ότι ήταν 1.500.000 άνθρωποι, το πλήθος έφτανε ως το Μνημείο Ουάσιγκτον», δήλωσε κατά την επίσκεψη του στο αρχηγείο της CIA.

«Παρακολουθούσα έναν τηλεοπτικό σταθμό που έδειχνε γρασίδι χωρίς κόσμο, κάνοντας λόγο για 250.000 θεατές», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αυτό είναι ψέμα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον εν εξελίξει «πόλεμο» που βρίσκεται ο ίδιος με τα ΜΜΕ, ο Τραμπ είπε ότι οι δημοσιογράφοι είναι μεταξύ των «πλέον ανέντιμων ανθρωπίνων όντων στον πλανήτη».

Φυσικά η παραπάνω άποψη -όπως και σχεδόν όλες όσες εκφράζει- έγινε... κατά το δοκούν. Κι αυτό διότι λίγες ώρες νωρίτερα, είχε σπεύσει μέσω Twitter να... εκθειάσει το "αγαπημένο" του Fox News "και τόσα άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία για τις ΥΠΕΡΟΧΕΣ κριτικές της ομιλίας του", όπως χαρακτηριστικά τόνιζε.

A fantastic day and evening in Washington D.C.Thank you to @FoxNews and so many other news outlets for the GREAT reviews of the speech! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Ιανουαρίου 2017

Τί λέει ο ίδιος, τί δείχνουν οι εικόνες

Η αμερικανική αστυνομία δεν δίνει συνήθως στοιχεία για τον αριθμό συγκεντρωμένων, αλλά σύμφωνα με τις αεροφωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα το πλήθος που παρακολούθησε την ορκωμοσία δεν έφτανε έως το Μνημείο Ουάσιγκτον και φαινόταν σαφώς μικρότερο από 1.500.000.

Δείτε την παρακάτω φωτογραφία του Associated Press από την ορκωμοσία του 2009 και την φετινή

Φωτογραφία από Twitter / @AP_Interactive

This is a shot of the Mall from the Washington Monument yesterday at 11:59am ET. (See timecode) pic.twitter.com/iUwOCYDM8p — Ben O'Connell (@benjamin_oc) 21 Ιανουαρίου 2017

Οι παριστάμενοι θεατές ήταν επίσης πολύ λιγότεροι από όσους είχαν συγκεντρωθεί στις δύο ορκωμοσίες του Μπαράκ Ομπάμα το 2009 και το 2013.

Με λίγα λόγια, η πρώτη του μέρα στον Λευκό Οίκο κύλησε με το πιο σημαντικό θέμα της ατζέντας του να είναι το πόσοι... μαζεύτηκαν στην ορκωμοσία του και αν ήταν περισσότεροι από όσοι είχαν παρακολουθήσει την ορκωμοσία του προκατόχου του...

Επίθεση από τον Λευκό Οίκο!

Σε μια ανακοίνωση του λίγο μετά ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ επιτέθηκε σφοδρά στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας «επαίσχυντες» τις προσπάθειες τους να μειώσουν την επιτυχία σε προσέλκυση θεατών της ορκωμοσίας του νέου προέδρου.

«Ήταν το μεγαλύτερο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε τελετή ορκωμοσίας, τελεία και παύλα», δήλωσε χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε σαφή απόδειξη για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

«Θα ζητήσουμε από τα μέσα ενημέρωσης να λογοδοτήσουν», τόνισε ακόμη ο Σπάισερ, υψώνοντας μάλιστα τον τόνο της φωνής του.

«Οι Αμερικανοί αξίζουν κάτι καλύτερο και όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο αγγελιοφόρος αυτού του κινήματος θα μεταφέρει το μήνυμα του απευθείας στον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων που ήταν παρόντες.

FULL: @seanspicer: "We're going to hold the press accountable." pic.twitter.com/nK51t16Kpf — Fox News (@FoxNews) 21 Ιανουαρίου 2017

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ - ΜΠΕ, nymag.com