Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Η αστυνομία ζητάει την βοήθεια του κόσμου

"Αν είστε αυτόπτης μάρτυρας στην έκρηξη στο Μάντσεστερ Αρένα και έχει εικόνα ή βίντεο παρακαλούμε να βοηθήσετε στην έρευνα" αναφέρουν στην ανάρτηση, ενώ δίνουν και την διεύθυνση που θα μπορούν όσοι ήταν στον συναυλιακό χώρο να ανεβάσουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο τους.

If you witnessed the Manchester Arena explosion and have image or video, please help the investigation: https://t.co/YKydWRtFm3 @GMPolice pic.twitter.com/ZUB2abwcwc