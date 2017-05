Survivor: Ο Ντάνος… ιππότης και η πρόταση γάμου στον Βάσαλο

Η δεύτερη μάχη ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους παίκτες του Survivor βρήκε νικητές στο νήμα τους δεύτερους, αλλά οι Έλληνες και οι Τούρκοι χρήστες του twitter έχουν τα δικά τους θέματα!

Ο Ντάνος "κατέκτησε", όπως όλα δείχνουν, μετά τις καρδιές των Ελλήνων κι εκείνες των Τούρκων τηλεθεατών του Survivor και έγινε ακόμη και… ιππότης σε άσπρο άλογο για τις θαυμάστριές του. Τούρκοι χρήστες tweet-αρουν φωτογραφία από την αγκαλιά του Γιώργου Αγγελόπουλου με έναν από τους Τούρκους παίκτες και… αποθεώνουν την ελληνοτουρκική φιλία.

Αλλά και ο Κωνσταντίνος Βάσαλος δεν φαίνεται να πηγαίνει πίσω σε θαυμάτριες. Κάποιες του κάνουν και πρόταση γάμου, ενώ άλλοι τον… τρολάρουν για το χαστούκι που δέχεται από Τουρκάλα παίκτρια. Στο στόχαστρο η Ευριδίκη Βαλαβάνη και ο Μπο, κυρίως από εκείνους που στηρίζουν τον Γιάννη Σπαλιάρα, τον οποίο οι άλλοι δυο... άδειασαν.

This picture is fabulous. Two successful and loveable man hugged each other. Heartwarming friendship.. #Survivor #SurvivorGR pic.twitter.com/0BEQr59ytg