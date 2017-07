`EntrinnO`: Το πρώτο παιχνίδι για την επιχειρηματικότητα

Το "EntrinnO" (Online Game for Innovation and Entrepreneurship) απευθύνεται σε νέους (18-35 ετών) δυνάμει επιχειρηματίες, που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους γύρω από την λειτουργία επιχειρήσεων και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για να "φτιάξουν" τη δική τους επιχείρηση, σε εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Erasmus Plus έργο – εκτός από την Ελλάδα – είναι η Ιταλία, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Βρετανία και η Ρουμανία.

Οποιοσδήποτε μπορεί ελεύθερα να κάνει χρήση του παιχνιδιού μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΜΟΠ ή απευθείας στην διεύθυνση entrinno.org. Το παιχνίδι παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει οκτώ επίπεδα και ασκήσεις σε κάθε επίπεδο, που αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων στις επιχειρηματικές ιδέες, την επιλογή συνεργατών μέσω συνεντεύξεων, τη οικονομική οργάνωση κ.ά. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα επίπεδο, ο "παίκτης" μπορεί να "ξεκλειδώσει" το επόμενο και να προχωρήσει σε αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ