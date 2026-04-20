100 χρόνια ΠΑΟΚ: Ο «δικέφαλος» το γιόρτασε και η Θεσσαλονίκη πήρε «φωτιά» από τους οπαδούς του

Ο ΠΑΟΚ γιόρτασε 100 χρόνια ζωής τη Δευτέρα (20.04.2026) με τους οπαδούς του να συμμετέχουν με εντυπωσιακό τρόπο και να γεμίζουν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, για να συμμετάσχουν στο πάρτι γενεθλίων της… μεγάλης τους αγάπης,

Από νωρίς το μεσημέρι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Πλατεία Αριστοτέλους, δημιουργώντας μια γηπεδική ατμόσφαιρα, με τα συνθήματα, τα κασκόλ και τα πανό τους. Μεγάλες μορφές του πρόσφατου και πιο μακρινού παρελθόντος που τίμησαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σε όλα τα αθλήματα, πέρασαν από το σημείο-σύμβολο της πόλης, δίνοντας το δικό τους χρώμα στο πλαίσιο των εορτασμών του ιωβηλαίου.

Το “παρών” στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης έδωσαν στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως η Μαρία Γκοντσάρεβα και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, ενώ πόλος έλξης έγινε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μόλις έγινε αντιληπτός.

Παρά την 15λεπτη βροχή, γύρω στις 19:00, ουδείς… κουνήθηκε από τη θέση του, με τον κόσμο να συρρέει κατά εκατοντάδες. Μόλις το ρολόι έδειξε 19:26 – τη χρονιά ίδρυσης του συλλόγου – η πλατεία φωτίστηκε από δεκάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο πάθος και συγκίνηση.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες δράσεις για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ είχε ετοιμάσει κι ένα εντυπωσιακό drone show.

Πάνω από την Τούμπα, σχηματίστηκαν εικόνες όπως το σήμα της ομάδας, η φανέλα, η επέτειος των 100 ετών ζωής του οργανισμού του ΠΑΟΚ και ο κόσμος το απήλαυσε, με τον ουρανό να παίρνει χρώμα και τη Θεσσαλονίκη να γιορτάζει και την πλατεία Αριστοτέλους να λάμπει από τα φώτα και τους πυρσούς των οπαδών.

Οι εκδηλώσεις δε σταματούν αφού και το επόμενο διάστημα υπάρχουν δράσεις στα πλαίσια των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Με τους φίλους της ομάδας να ευελπιστούν πως θα συνδυαστούν με την κατάκτηση του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο (25/4 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κόντρα στον ΟΦΗ) και στο μπάσκετ (22 και 29/4 με αντίπαλο τον Μπιλμπάο, πρώτα στο «Παλατάκι» κι εν συνεχεία στην ισπανική πόλη).