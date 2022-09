Απίστευτη είδηση από τις ΗΠΑ, με μία 21χρονη να συλλαμβάνεται και να καταλήγει στη φυλακή, επειδή απείλησε να ανατινάξει πυρηνικό αντιδραστήρα, αν έχανε η ομάδα της σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η νεαρή κοπέλα ήταν φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Γιούτα και στο πλαίσιο του αγώνα της ομάδας του κολεγίου κόντρα στο Σαν Ντιέγκο, φέρεται να προκάλεσε τον τρόμο στην περιοχή.

Κι αυτό γιατί στο εν λόγω πανεπιστήμιο υπάρχει όντως πυρηνικός αντιδραστήρας στο κτίριο Merrill Engineering και χρησιμοποιείται στην έρευνα φοιτητών και καθηγητών. Σύμφωνα με την αστυνομία του Σολτ Λέικ Σίτι λοιπόν, η 21χρονη εμφανίζεται να είπε ότι «αν η ομάδα ποδοσφαίρου δεν κερδίσει τον αγώνα, θα ανατινάξω τον πυρηνικό αντιδραστήρα που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Γιούταπροκαλώντας μια μαζική καταστροφή».

Ως εκ τούτου, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή κατηγορούμενη για τρομοκρατία, με την ομάδα της να κερδίζει πάντως τον αγώνα με 35-7.

