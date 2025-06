Wimbledon: Η Πάουλα Μπαντόσα αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο

Δεν τα κατάφερε η Πάουλα Μπαντόσα κόντρα στην Κέιτι Μπόουλτερ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του Wimbledon. Η 27χρονη Ισπανίδα, Νο.9 στην παγκόσμια κατάταξη ηττήθηκε 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-4) από την 28χρονη Βρετανίδα, η οποία αξιοποίησε στο έπακρο τη στήριξη του κοινού.

Η Μπόουλτερ (Νο.43) άφησε εκτός συνέχειας την Πάουλα Μπαντόσα και θα συνεχίσει στον δεύτερο γύρο του Wimbledon όπου θα αντιμετωπίσει την ανερχόμενη Σολάνα Σιέρα από την Αργεντινή.

Η επιστροφή της Πάουλα Μπαντόσα στα court, μετά τον τραυματισμό που την ανάγκασε να αποσυρθεί από τα προημιτελικά του τουρνουά του Βερολίνου, δεν συνοδεύτηκε από το επιθυμητό αποτέλεσμα, με την 27χρονη Ισπανίδα, πρώην Νο.2 του κόσμου να αποχαιρετά πρόωρα το τουρνουά.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καθυστέρηση, λόγω του μαραθώνιου αγώνα μεταξύ Κάρλος Αλκαράθ και Φάμπιο Φονίνι στο κεντρικό court. Παρά την αναμονή, η Μπούλτερ μπήκε δυναμικά στον αγώνα, εκμεταλλευόμενη το νωθρό ξεκίνημα της αντιπάλου της και κάνοντας δύο γρήγορα breaks που της έδωσαν προβάδισμα 4-1. Με σταθερό σερβίς και επιθετικό παιχνίδι, πήρε το πρώτο σετ με 6-2.

Η Μπαντόσα, ωστόσο, έδειξε σημάδια ανάκαμψης στο δεύτερο σετ. Ανέβασε την απόδοσή της, προηγήθηκε 5-1 και, παρότι έχασε ένα service game, κράτησε τον έλεγχο και ισοφάρισε σε 1-1 σετ με 6-3.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο ανταγωνιστικό και γεμάτο ένταση. Η Ισπανίδα κατάφερε να κάνει break στο πρώτο game έπειτα από πέντε ευκαιρίες, αλλά η Μπούλτερ απάντησε άμεσα. Οι δύο τενίστριες πορεύονταν πόντο-πόντο μέχρι το 5-4, όταν η Βρετανίδα βρήκε την ευκαιρία να «χτυπήσει» στο κρίσιμο σημείο. Εκμεταλλευόμενη τη δεύτερη από τρεις ευκαιρίες για break, έσπασε το σερβίς της Μπαντόσα και εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Στον επόμενο γύρο, η Μπούλτερ θα αντιμετωπίσει την 21χρονη Αργεντινή Σολάνα Σιέρα, η οποία επικράτησε της Ολίβια Γκαντέκι με 6-2, 7-6(8).

