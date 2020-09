Επίσημα παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Λιβάι Γκαρσία καθώς πέρασε από ιατρικά τεστ και εν συνεχεία υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Ένωση.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και τυπικά την μετεγγραφή του Λιβάι Γκαρσία. Ο 22χρονος εξτρέμ από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο, που έφτασε στην Αθήνα την Τρίτη (15/9), πέρασε επιτυχώς από ιατρικά και εργομετρικά τεστ και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετών με την Ένωση.

Ο Γκαρσία, που κόστισε 2,6 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ, διάλεξε τη φανέλα τον αριθμό 9 στην πλάτη, όπως γνωστοποίησε η Ένωση μέσα από ανάρτηση στα social media και πλέον θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα.

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την αγορά του διεθνούς μεσοεπιθετικού Λιβάι Γκαρσία, από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ο 23 ετών άσος από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας, έως το καλοκαίρι του 2025 και θα φοράει την κιτρινόμαυρη φανέλα με το νούμερο 9.

Ο Λιβάι Σάμιουελ Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στην Σάντα Φλόρα του Τρίνινταντ. Σε ηλικία 14 ετών άρχισε να αγωνίζεται στη σχολική ομάδα Shiva Boys’ Hindu College και παράλληλα εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων της ομάδας T&TEC, με την οποία πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Δημοκρατίας Τρίνινταντ και Τομπάκο σε ηλικία 15 ετών.

Ωστόσο, το 2013 η T&TEC αναγκάστηκε να αναστείλει τις ποδοσφαιρικές της δραστηριότητες λόγω οικονομικών προβλημάτων, με τον ποδοσφαιριστή να συνεχίζει να αγωνίζεται στην Shiva Boys’ Hindu College και παράλληλα στην τοπική ομάδα Νέων Siparia Spurs. Τον Μάρτιο του 2014 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Central FC, ομάδα της πρώτης κατηγορίας, όμως πριν καν κάνει το ντεμπούτο του, εντοπίστηκε από τον Ολλανδό ατζέντη Χάμφρι Νάιμαν, που τον παρακολούθησε σε παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων.

Έπειτα από διαμάχη, που λύθηκε με την παρέμβαση και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Τρίνινταντ και Τομπάκο, συμφωνήθηκε να του επιτραπεί να περάσει από δοκιμή στην Ολλανδία. Τον Φεβρουάριο του 2015 υπέγραψε με την Άλκμααρ και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, στις 24 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα μπαίνοντας ως αλλαγή σε παιχνίδι με τη Φέγενορντ.

Όντας 18 ετών και 65 ημερών, ο Γκαρσία έγινε ο νεότερος παίκτης από το Τρίνινταντ και Τομπάκο, που αγωνίστηκε σε παιχνίδι πρώτης κατηγορίας ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε έως τότε ο Ντουάιτ Γιόρκ με την Άστον Βίλα.

Συνολικά με τη φανέλα της Άλκμααρ αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια (4 γκολ – 6 ασίστ) μέχρι τα μέσα της σεζόν 2017-18, όταν παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Εξέλσιορ (15 συμμετοχές, 1 γκολ – 2 ασίστ). Τον Μάιο του 2018 μετακόμισε στο Ισραήλ για την Χάποελ Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, με την οποία αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια (3 γκολ), ενώ το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, με τη φανέλα της οποίας έπαιξε σε 33 ματς, πέτυχε 6 γκολ και είχε 3 ασίστ.

Παράλληλα, ο Λιβάι Γκαρσία υπήρξε διεθνής με όλες σχεδόν τις «μικρές» Εθνικές ομάδες του Τρίνινταντ και Τομπάκο, όντας πλέον βασικό στέλεχος της Εθνικής Ανδρών, με την οποία μετρά 24 συμμετοχές και 3 γκολ.

Λιβάι, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ! Συγχαρητήρια για την επιλογή σου και καλή επιτυχία στο νέο μεγάλο βήμα της ποδοσφαιρικής σου καριέρας!”

