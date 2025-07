Ο Βόιτσεχ Σέζνι ανανέωσε με την Μπαρτσελόνα

Επισημοποιήθηκε από την Μπαρτσελόνα η επέκταση της συνεργασίας με τον Βόιτσεχ Σέζνι. Ο Πολωνός τερματοφύλακας ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς έως το 2027, όπως ανακοίνωσε ο καταλανικός σύλλογος τη Δευτέρα (07.07.2025).

“Η Μπαρτσελόνα και ο παίκτης Βόιτσεχ Σέζνι κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο τον δεσμεύει με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2027”, αναφέρουν οι Καταλανοί, στην ανακοίνωσή τους για τον 35χρονο πορτιέρε.

Θυμίζουμε ότι ο Σέζνι είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση μετά το τέλος της σεζόν 2023-24 και την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους, όμως μερικούς μήνες μετά η Μπαρτσελόνα τον έπεισε να επιστρέψει και τελικά δικαιώθηκε, με τον πολύπειρο γκολκίπερ να πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης και να βοηθά την ομάδα να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του double στην Ισπανία.

Ο διεθνής Πολωνός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη πετυχημένη σεζόν των παικτών του Χάνσι Φλικ, η οποία έκλεισε με ένα τρεμπλ (LaLiga, Κύπελλο Ισπανίας, Σούπερ Καπ Ισπανίας).

