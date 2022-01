Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε ούτε στο διπλό κόντρα στην Αργεντινή, με τους Μάρκο Καλοβελώνη και Πέτρο Τσιτσιπά να γνωρίζουν την ήττα με 6-3, 4-6, (11-9) από τους Μάξιμο Γκονζάλεθ και Αντρές Μολτένι στο τελευταίο τους παιχνίδι στο ATP Cup.

Οι δύο Έλληνες τενίστες έκαναν υπερπροσπάθεια κόντρα στους Αργεντινούς, παρότι η… μοίρα της ομάδας είχε ήδη κριθεί και είναι χαρακτηριστικό ότι ο αδερφός του Στέφανου “έσφιξε” στο τέλος τα δόντια και αγωνίστηκε με τράβηγμα.

Το ματς ήταν μάλιστα ντέρμπι μέχρι τον τελευταίο πόντο, με τους Τσιτσιπά να επανέρχονται από το 9-6 στο 9-9, πριν γνωρίσουν τελικά την ήττα για το 3-0 των Αργεντινών επί των Ελλήνων, που “σφράγισε” και τυπικά τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τα ημιτελικά του τουρνουά.

