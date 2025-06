Τζόρτζ Μπάλντοκ: Σημαία προς τιμήν του στο φεστιβάλ μουσικής στο Γκλάστονμπερι

Η πιο συγκινητική στιγμή του φετινού φεστιβάλ Γκλάστονμπερι δεν ήρθε από τη σκηνή, αλλά από το πλήθος. Οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ύψωσαν μια μαύρη σημαία με το πρόσωπο του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ, τιμώντας τη μνήμη του πρώην ποδοσφαιριστή τους.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ ο οποίος πέθανε στις 9 Οκτωβρίου 2024 βυθίζοντας στη συγκίνηση τόσο την ελληνική κοινωνία, όσο και την αγγλική, δεν πρόκειται να ξεχαστεί από τους φίλους της Σεφιλτν Γιουνάιτεντ, οι οποίοι θα έχουν πάντοτε τον «starman» στην καρδιά τους.

Άλλωστε ο Μπάλντοκ ο οποίος αγωνίστηκε με τα χρώματα των «Blades» από το 2017 έως το 2024, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας στις επιτυχημένες πορείες που την οδήγησαν δύο φορές στην Premier League.

Κάπως έτσι στο φεστιβάλ Γκλάστονμπερι οι φίλοι της ομάδας συγκίνησαν, με τη σημαία η οποία ανέφερε: «George Baldock 1993–2024, Starman», σε μια εικόνα που έχει κάνει τον γύρω του internet.

Spotted at Glastonbury, a special flag in tribute to the former Sheffield United footballer George Baldock, who died in October 2024.#SUFC | #twitterblades



