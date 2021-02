ATP Cup: «Ζωντανή» η Ελλάδα με «φορτσάτο» Τσιτσιπά (video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του έναντι του Άλεξ Ντε Μινόρ και με το 2-0 σετ (6-3, 7-5) χάρισε την πρώτη νίκη στην Ελλάδα, στο ATP Cup της Μελβούρνης, στο πρώτο δικό του παιχνίδι για το 2021.

Η team Greece ξεκίνησε με ήττα τις υποχρεώσεις της, καθώς ο Μιχάλης Περβολαράκης δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση στον Μίλμαν (2-0 σετ με 6-2, 6-3), αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 και η “μάχη” με την Αυστραλία θα κριθεί στο διπλό.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με φόρα το ματς, προηγήθηκε με 3-0 και έφθασε το τέταρτο σετ στην ισοπαλία, πριν “λυγίσει” τελικά για να πάρει ο Ντε Μινόρ το πρώτο του σετ. Ο Αυστραλός έκανε αμέσως μετά και μπρέικ, αλλά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας “απάντησε” με δικό του μπρέικ και έκλεισε εύκολα στη συνέχεια το σετ με 6-3.

Το δεύτερο σετ ήταν ντέρμπι από την αρχή με τους δύο αθλητές να “κρατούν” με δυσκολία το σερβίς τους μέχρι και το 5-5. Στο 11ο γκέιμ, ο Στέφανος κατάφερε να κάνει το μπρέικ και έτσι απέκτησε και το δικαίωμα να σερβίρει για το ματς, με αποτέλεσμα να κλείσει το σετ με 7-5 γκέιμ και το ματς με 2-0 σετ.

