ATP Finals: Εύκολα ο Ναδάλ! Έμαθε αντίπαλο ο Τσιτσιπάς (video)

Ο Ράφα Ναδάλ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ και επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-4) στο πρώτο παιχνίδι του για τον όμιλο του ATP Finals.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας έστειλε έτσι και τον Ρώσο απέναντι από τον Στέφανο Τσιτσιπά για το δεύτερο ματς στο Λονδίνο (17/11 LIVE από το Newsit.gr), αφού αμφότεροι ηττήθηκαν στην πρεμιέρα, με τον Έλληνα τενίστα να “λυγίζει” από τον Τιμ σε τρία σετ.

Τσιτσιπάς – Τιμ: “Λύγισε” ο Στέφανος και ξεκίνησε με ήττα το ATP Finals! (videos)

Κόντρα στον Ρούμπλεφ λοιπόν, ο Στέφανος θα ψάξει την πρώτη του νίκη, η οποία είναι απαραίτητη αν θέλει να συνεχίσει να έχει ελπίδες για την υπεράσπιση του τίτλου του στο ATP Finals. Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί πάντως τη φετινή σεζόν δύο φορές, έχοντας από μία νίκη, με πιο πρόσφατη αυτή του Έλληνα στο Roland Garros.

