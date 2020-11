Τσιτσιπάς – Τιμ: “Λύγισε” ο Στέφανος και ξεκίνησε με ήττα το ATP Finals! (videos)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το… αριστερό την προσπάθεια “υπεράσπισης” του τίτλου του στο Λονδίνο, αφού ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-6 (5),4-6, 6-3) από τον Τιμ στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου στο ATP Finals.

Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστα μπρέικ, αλλά και μπρέικ πόιντς, ο Αυστριακός πήρε το πρώτο σετ σε τάι μπρέικ και ο Τσιτσιπάς “απάντησε” με το πρώτο μπρέικ του αγώνα, για να κλείσει το δεύτερο σετ με 6-4.

Το ματς κρίθηκε έτσι στο τρίτο σετ, με τον Τιμ να παίρνει από νωρίς το προβάδισμα, τον Στέφανο να χάνει “χρυσή” ευκαιρία σε ένα από τα λίγα μπρέικ πόιντς στο ματς, για να ισοφαρίσει, κι έτσι, να λυγίζει τελικά με 6-3 και 2-1 σετ.

Το παιχνίδι

Οι δύο κορυφαίοι τενίστες ξεκίνησαν το παιχνίδι με πολλά πρώτα σερβίς κι έτσι, μόνο στο 7ο γκέιμ χρειάστηκε ο Στέφανος να “σβήσει” μπρέικ πόιντ για να διατηρήσει το προβάδισμα στο πρώτο σετ. Αυτό κρίθηκε λοιπόν στο τάιμ μπρέικ, με τον Τσιτσιπά να φθάνει πρώτος μια “ανάσα” από ματς πόιντ, αλλά τον Τιμ να κάνει μίνι μπρέικ στο τέλος για το 7-5 (από 1-4) και το 1-0 στα σετ.

From 1-4 down in the tiebreak, @ThiemDomi grabs the opening set 7-6(5) v Tsitsipas!#NittoATPFinals pic.twitter.com/tMmJvDTxCi — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2020

Στο δεύτερο σετ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστα “απάντησε” με το πρώτο μπρέικ στον αγώνα για να κάνει το 2-1 και να παραμείνει μέχρι τέλος “οδηγός” του σετ, ισοφαρίζοντας εύκολα σε 1-1 με 6-4 γκέιμ.

Just like in the 2019 final…



Tsitsipas levels the match at 6-7(5) 6-4. Who wins from here?#NittoATPFinals pic.twitter.com/PxNYyKpTGA — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2020

Όλα κρίθηκαν επομένως στο τρίτο σετ, όπου ο Αυστριακός κάτοχος του φετινού US Open βρέθηκε να προηγείται με 3-0 χάρη στο πρώτο δικό του μπρέικ στο ματς. Ο Τσιτσιπάς έφθασε κοντά στην “απάντηση” στο 7ο γκέιμ, αλλά έχασε μπρέικ πόιντ, δοκιμάζοντας να πετύχει έναν εκπληκτικό winner με ένα δύσκολο μπάκχαντ στην ευθεία. Δεν τα κατάφερε όμως κι έτσι γνώρισε τελικά την ήττα με 6-3 στο γκέιμ και 2-1 στα σετ.

Revenge is sweet 😋



After last year’s final defeat, @ThiemDomi turns the tables on Tsitsipas – winning the opening Group London 2020 match 7-6 4-6 6-3!#NittoATPFinals pic.twitter.com/W0q9wzCwml — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2020

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε έτσι με ήττα την προσπάθεια του στο φετινό ATP Finals και πλέον χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, για να καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο ίδιος θα βρει μπροστά του δε, τον ηττημένο του αγώνα Ναδάλ – Ρούμπλεφ, την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου.