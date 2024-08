Alysha Newman: Η σταρ του OnlyFans πανηγύρισε με twerking το χάλκινο μετάλλιο στο επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

H Alysha Newman έγραψε ιστορία στον τελικό του επί κοντώ των Ολυμπιακών Αγώνων, μιας και έγινε η πρώτη αθλήτρια από τον Καναδά που κατακτά μετάλλιο στο συγκεκριμένο άθλημα. Γι’ αυτό και φρόντισε να το πανηγυρίσει με ιδιαίτερο τρόπο.

Η 30χρονη Alysha Newman πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του επί κοντώ των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου συμμετείχε και η Κατερίνα Στεφανίδη, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο για Καναδή αθλήτρια στην ιστορία του αθλήματος.

Η Καναδή κατέρριψε το εθνικό ρεκόρ με άλμα στα 4.85μ. και γιόρτασε την επιτυχία της, κάνοντας twerking μπροστά σε χιλιάδες θεατές στο Stade de France.

Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/9kCghDQtWw