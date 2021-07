Παίκτης της Μπαρτσελόνα θα παραμείνει ο Λιονέλ Μέσι, αφού σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «As» υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να βρίσκεται στη Βραζιλία και να έχει μπροστά του τον μεγάλο τελικό του Copa Amerιca, αλλά σύμφωνα με την ισπανική «As» υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

Συγκεκριμένα ο πατέρας του Μέσι, Χόρχε, φέρεται πως τα βρήκε με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ώστε ο Αργεντινός σούπερσταρ να παραμείνει στους «μπλαουγκράνα» ενώ και η αρμόδια υπηρεσία της La Liga έχει ήδη λάβει εγγυήσεις από τον σύλλογο ότι θα ρυθμιστεί το οικονομικό σκέλος, ώστε να μην υπάρχουν παραβάσεις. Λεπτομέρειες για τη συμφωνία δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα πάντως, ενώ θυμίζουμε πως ο Μέσι διαπραγματεύεται ως ελεύθερος, αφού το συμβόλαιό του έχει εκπνεύσει από την 1η Ιουλίου.

