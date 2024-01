Πρωταγωνιστής σε ένα άκρως συγκινητικό στιγμιότυπο έγινε ο πρώην προπονητής του Άρη Έκτορ Ραούλ Κούπερ μετά την πρόκριση της Συρίας στα νοκ-αου του Asian Cup, με τον βοηθό του να μην μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα του για το συγκεκριμένο ιστορικό επίτευγμα.

Συγκεκριμένα η Εθνική Συρίας για πρώτη φορά κατάφερε να προκριθεί στην νοκ-αουτ φάση του Asian Cup, με τον προπονητή της ομάδας Έκτορ Ραούλ Κούπερ να είναι εμφανώς συγκινημένος για την εν λόγω επίδοση.

Μάλιστα στην συνέντευξη Τύπου ο πρώην τεχνικός του Άρη εξέφρασε πως είναι περήφανος για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, υπογραμμίζοντας ότι θέλει το ταξίδι να συνεχιστεί και άλλο.

Στο σημείο αυτό ο έμπειρος προπονητής έβαλε τα κλάματα μαζί με τον βοηθό του, σε μια πολύ συγκινητική και ταυτόχρονα ανθρώπινη στιγή.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση. Είμαι περήφανος για τους παίκτες επειδή κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες και δεν δίστασαν να κάνουν θυσίες. Μπήκαμε στο παιχνίδι με ένα σκοπό.

Να νικήσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση.

Δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ, αλλά να προχωρήσουμε όσο μακρύτερα γίνεται στη διοργάνωση» ήταν τα λόγια του δακρυσμένου Κούπερ.

🇸🇾 Syria’s translator and interviewer couldn’t hold back the tears after they qualified for the Asian Cup Round of 16.



Manager Héctor Cúper wasn’t quite as emotional.pic.twitter.com/isREKgV1pT