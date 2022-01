Ο Νικ Κύργιος και ο Θανάσης Κοκκινάκης “προελαύνουν” στο διπλό του Australian Open και μετά τον αποκλεισμό του Νο1 του ταμπλό, επικράτησαν και των Μπεχάρ και Εσκομπάρ με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-4).

Οι δύο Ελληνοαυστραλοί τενίστες έχουν βρει για τα καλά ρυθμό και γνωρίζουν την αποθέωση από τους συμπατριώτες τους στη Μελβούρνη, όντας ήδη στα προημιτελικά του τουρνουά.

Αφού άφησαν εκτός και το Νο15 του ταμπλό δε, έχουν αρχίσει να “ανεβάζουν” τον… πήχη για τη συμμετοχή τους στο διπλό, αφού δείχνουν ικανοί ακόμη και να διεκδικήσουν τον τίτλο στην Αυστραλία.

