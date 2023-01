Ακόμη και οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν πλήρως τους κανονισμούς, όπως φάνηκε στο παιχνίδι της Ντάνιελ Κόλινς με την Καρολίνα Μούχοβα για την Australian Open.

Η Αμερικανίδα Κόλινς, που βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να “λυγίσει” την αντίσταση της Μούχοβα, αλλά έδειξε να μην ξέρει ή να μη θυμάται τη διαδικασία.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα τουρνουά της WTA, στο Australian Open, το τάι μπρέικ κρίνεται στους 10 πόντους και όχι στους 7, αλλά η Κόλινς προηγήθηκε με 7-3 και πέταξε τη ρακέτα της για να πανηγυρίσει τη νίκη πρόκριση. Μετά από λίγο την ενημέρωσαν για το λάθος της και ο αγώνας συνεχίστηκε, χωρίς να αλλάξει πάντως η νικήτρια.

Whoops! 😅 Danielle Collins forgot how tiebreaks works and celebrated much, much, MUCH too early! 🤣🤣



