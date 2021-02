Australian Open: Η Οσάκα «τερμάτισε» το όνειρο της Γουίλιαμς

Την πρόκριση στον τελικό του Australian Open πήρε η Ναόμι Οσάκα, επικρατώντας της Σερένα Γουίλιαμς, παίρνοντας το συγκεκριμένο «εισιτήριο» για δεύτερη φορά στην καριέρα της. Στον τελικό κόντρα στην Μπράντι.

Η Σερένα Γουίλιαμς ήθελε να ισοφαρίσει το σπουδαιότερο ρεκόρ στην ιστορία του γυναικείου τένις, τα 24 Grand Slam της Μάργκαρετ Κορτ. Η Νασόμι Οσάκα όμως της… έκοψε τη φόρα, αφήνοντας την εκτός τελικού στο Australian Open.

H Ιαπωνέζα (Νο3) νίκησε με 6-3, 6-4 το αθλητικό της ίνδαλμα, μετά από αγώνα που είχε διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά και θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου (20/2) την Τζένιφερ Μπράντι (Νο 24 στον κόσμο), που νίκησε με 2-1 την Καρολίνα Μούτσοβα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Ναόμι Οσάκα φτάνει σε τελικό στη Μελβούρνη, μετά από το 2019, όπου κατέκτησε το τρόπαιο και για 4η σε τελικό Grand Slam (έχει κερδίσει το US Open το 2018 αλλά και το 2020).

Φτάνοντας την 20η της σερί νίκη στο tour και μάλιστα με μεγάλη εμφάνιση κόντρα στην Σερένα Γουίλιαμς, η Οσάκα δείχνει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κατακτήσει το Australian Open.

