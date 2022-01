Ο Νικ Κύργιος φρόντισε να κλέψει και πάλι την παράσταση στο Australian Open. Ο 26χρονος Ελληνοαυστραλός τενίστας νίκησε εύκολα τον Λίαμ Μπρόαντι και πέρασε στον δεύτερο γύρο, γιορτάζοντας την πρόκριση με ένα ποτήρι μπύρα.

Ο Νικ Κύργιος συνδύασε την ουσία με το θέαμα στην πρεμιέρα του στο Australian Open, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και να τον κερνάει και μία μπύρα.

Ο 26χρονος τενίστας δεν σκέφτηκε ούτε λεπτό να αρνηθεί το κέρασμα ενός εκ των θεατών, την ώρα που υπέγραφε αυτόγραφα. Να σημειωθεί ότι ο Κύργιος ήπιε απλά μία γουλιά και στη συνέχεια αποχώρησε μέσα σε αποθέωση.

Δείτε το βίντεο:

Nick Kyrgios just can’t help himself 🍻#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/KHaJXe33PY