Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ασταμάτητος στο Australian Open Και χρειάστηκε μόλις δύο ώρες για να “διαλύσει” με 3-0 σετ (6-1, 6-2, 6-4) τον Αντρέι Ρούμπλεφ και να προκριθεί στα ημιτελικά.

Δείχνοντας να έχει ξεπεράσει και τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν… καταιγιστικός κόντρα στον Ρούμπλεφ, Νο6 στην παγκόσμια κατάταξη, με αποτέλεσμα να πάρει με επιβλητικό τρόπο το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Australian Open.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις είναι φυσικά και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του αυστραλιανού Γκραν Σλαμ, με τον Στέφανο Τσιτσιπά δεύτερο στα στοιχήματα. Για να “μονομαχήσουν” πάντως στον τελικό θα πρέπει πρώτα να περάσουν και τα “εμπόδια” των Τόμι Πολ και Καρέν Χατσάνοφ αντίστοιχα.

