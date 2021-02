Australian Open: Προκρίθηκε χωρίς αγώνα ο Τσιτσιπάς

Ο Ματέο Μπερετίνι αποσύρθηκε λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, κι έτσι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open, χωρίς καν να αγωνιστεί.

Ο Ιταλός αντίπαλός του αντιμετώπιζε πρόβλημα στους κοιλιακούς από τα προηγούμενα παιχνίδια, το οποίο και δεν του επέτρεψε να “παλέψει” τελικά, κόντρα στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Κάπως έτσι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά του Australian Open, όπου και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ράφαελ Ναδάλ για μία θέση στην 4άδα του πρώτου Γκραν Σλαμ της σεζόν.

Matteo Berrettini has withdrawn from his fourth round #AusOpen match tonight due to an abdominal strain. We wish him a speedy recovery.