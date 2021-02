Australian Open: «Βόμβα» από Ντιμιτρόφ, «πέταξε» εκτός τον Τιμ

Ήττα και αποκλεισμός για τον… κουρασμένο Ντομινίκ Τιμ από τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στη φάση των «16» του Australian Open.

Είδε την ευκαιρία και δεν την άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη, αποκλείοντας τον περσινό φιναλίστ του Australian Open. Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ έριξε «βόμβα» στη Μελβούρνη, καθώς άφησε εκτός grand Slam το Νο.3 στον κόσμο Ντόμινικ Τιμ.

Ο 27χρονος Βούλγαρος (Νο.19 στον κόσμο) βρήκε τον Αυστριακό κουρασμένβο, μετά την υπερπροσπάθεια κόντρα στον Νικ Κύργιο και πήρε τη νίκη με 6-4, 6-4, 6-0.

Ο Ντιμιτρόφ πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην καριέρα του (έκτη συνολικά σε Grand Slam). Θα συναντήσει εκεί τη μεγάλη φετινή έκπληξη, τον Ρώσο Ασλάν Καράτσεφ.

«Υπήρχαν κάποια μικρά θέματα, αλλά δεν θέλω να τα αναλύσω», είπε στη συνέντευξη τύπου ο 27χρονος Αυστριακός. «Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες. Επίσης, δεν είμαι μηχανή. Μερικές φορές θα ήθελα να είμαι, αλλά υπάρχουν και πολύ κακές μέρες. Αν δεν είναι στο 100% στο γήπεδο σε αυτό το επίπεδο, θα έρθουν αποτελέσματα σαν αυτό και αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα».

Τον επηρέασε η υπερπροσπάθεια στην αναμέτρηση με τον Νικ Κύργιο; «Ήταν ένα ιδιαίτερο ματς και σίγουρα ξύπνησα κάπως διαφορετικά σε σχέση με άλλους αγώνες, ειδικά λόγω της ενέργειας του κόσμου. Πέρα από αυτό, όμως, δεν με επηρέασε σήμερα».

