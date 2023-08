Παγκόσμιο σοκ προκαλεί στους θαυμαστές του pro wrestling ο θάνατος του επαγγελματία παλαιστή του WWE, Bray Wyatt (κατά κόσμον Windham Rotunda) σε ηλικία 36 ετών!

Ο θάνατός του επαγγελματία παλαιστή έγινε γνωστός τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.8.2023) τόσο από το WWE όσο και από τον Paul “Triple H” Levesque, επίσης πρώην παλαιστή και νυν διοικητικό στέλεχος της εταιρείας – κολοσσού στον χώρο της επαγγελματικής πάλης.

Ο Bray Wyatt ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς επαγγελματίες παλαιστές της γενιάς του, με ύψος 1.91 μέτρα και βάρος 129 κιλά. Ενσαρκώνοντας χαρακτήρες με απόκοσμες ιδέες και δυνάμεις, κατάφερε να γίνει πολύ αγαπητός μεταξύ των fans της επαγγελματικής πάλης (pro wrestling) για τις ερμηνείες του και τις εντυπωσιακές ιστορίες που «έλεγε» στους αγώνες του μέσα στο ρινγκ του WWE.

Ήταν 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (WWE Championship, WWE Universal Championship) μεταξύ άλλων τίτλων που κέρδισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του από το 2009 έως το 2023. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας τον τελευταίο καιρό, το οποίο φαινόταν ότι θα ξεπεράσει και θα επιστρέψει στο ρινγκ.

Όμως, τελικά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών από έμφραγμα του μυοκαρδίου, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ μεταξύ των θαυμαστών του pro wrestling. Ήδη, στα social media, συνάδελφοι παλαιστές αλλά και δεκάδες fans απευθύνουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…