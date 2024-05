Φενέρμπαχτσε – Μονακό 89-78: «Μεγάλο» ματς ο Νικ Καλάθης και 2-1 για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στα πλέι οφ

Με τον Νικ Καλάθη να είναι εκ των κορυφαίων της Φενέρμπαχτσε, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους νίκησε εντός έδρας την Μονακό με 89-78, στο game 3 της σειράς των πλέι οφ και θέλει μια ακόμα νίκη -στην Πόλη- για να προκριθεί στο Fina Four της Euroleague. Απίστευτο ματς ο Άλφα Ντιαλό των φιλοξενούμενων.

Σε… πορεία Fina Four η Φενέρμπαχτσε. Έχοντας κάνει το break στο game 1 κόντρα στην Μονακό, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και πήρε το game 3 της σειράς με 89-78.

Η Φενέρμπαχτσε έκανε έτσι το 2-1 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και θέλει μια ακόμα νίκη, την προσεχή Παρασκευή στην Κωνσταντιούπολη (03.05.2024 / 20:45), για να πάρει το “εισιτήριο” για το Final Four του Βερολίνου.

Ο Νικ Καλάθης ήταν ο κορυφαίος της Φενέρμπαχτσε με 13 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήτνα πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους με 14 π.

Απ’ την Μονακό, που τώρα καλείται να κάνει το break για να μη μείνει εκτός Final Four, ο Μάικ Τζέιμς κατάφερε να είναι επιδραστικός μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο (11 π. και 7 ασίστ). Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Άλφα Ντιάλο , σημειώνοντας 23 πόντους και μαζεύοντας 7 ριμπάουντ.

