Bundesliga: Απίστευτο αυτογκόλ από τον τερματοφύλακα της Λεβερκούζεν! (video)

Σε μία από τις γκάφες της χρονιάς στην Bundesliga, ο τερματοφύλακας της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λούκας Χραντέτσκι, πέτυχε αυτογκόλ για την ισοφάριση της ομάδας του από την Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Σε ένα απλό γύρισμα προς την εστία, ο Φινλανδός γκολκίπερ έκανε ένα αδιανόητο… τσαφ, με το οποίο και έστειλε μάλιστα την μπάλα προς τα δίχτυα, ενώ αυτή έδειχνε αρχικά να έχει τροχιά προς τα έξω.

Η Λεβερκούζεν κι ο ίδιος ο Χραντέτσκι “λυτρώθηκαν” πάντως, στο 88ο λεπτό του αγώνα, αφού ο Ντράγκοβιτς σκόραρε δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 2-1.

Own goal of the century by Bayer Leverkusen goalkeeper Lukas Hradeckypic.twitter.com/tvmxzzIaCc