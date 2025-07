Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε συλλεκτική φανέλα για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει φέτος στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και σχεδίασε μία ειδική συλλεκτική φανέλα για τους αγώνες στη “χώρα των καγκουρό”.

Η νέα συλλεκτική φανέλα της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού παρουσιάστηκε λοιπόν από τους “πράσινους” και ξεχωρίζει για το ελληνικό στοιχείο, αλλά και το σύμβολο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στο σχετικό video δε, οι “πράσινοι” έγραψαν τα εξής: “Η φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR επανασχεδιάστηκε με κομψότητα και εμπλουτίστηκε με… άρωμα Ελλάδας ώστε να ταξιδέψει στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

7TH PGT – AUSTRALIA | THE JERSEY



The Panathinaikos BC AKTOR’s jersey has been elegantly reimagined and, infused with the essence of Greece, is set to make its way to Australia for the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament.



