Απίστευτη είδηση από τη Γερμανία, με έναν αστυνομικό να πυροβολεί κατά λάθος ένα βαν που μετέφερε οπαδούς της Γκλάντμπαχ στο παιχνίδι με την Άουγκσμπουργκ για την πρεμιέρα της Bundesliga.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και έτσι δεν υπήρχαν ευτυχώς οπαδοί της Γκλάντμπαχ στο όχημα, που ήταν παρκαρισμένο έξω από το γήπεδο.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά δε, τα αίτια του πυροβολισμού, με τις αστυνομικές αρχές να αναφέρουν επίσημα τα εξής: «Οι λεπτομέρειες της πορείας της σφαίρας διερευνώνται αυτήν τη στιγμή. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, εμπλέκεται και το Γραφείο Εγκληματικής Αστυνομίας της Βαυαρίας».

19/08/2023 Germany🇩🇪 Augsburg v Borussia Mönchengladbach. Police accidentally shot at a bus of Borussia Mönchengladbach fans after the game. Luckily, no one was hurt.. pic.twitter.com/WH5WLcfdbD