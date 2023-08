Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας της φετινής Bundesliga, επικρατώντας με 3-2 της πρόσφατης τροπαιούχου του γερμανικού σούπερ καπ, Λειψίας.

Με γκολ των Φρίμπογκ και Τα μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο μέρος, η Λεβερκούζεν πήρε προβάδισμα νίκης κόντρα στη Λειψία, η οποία μείωσε με τον Όλμο πριν το ημίχρονο, αλλά ο Βιρτζ “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του με φοβερό πλασέ. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να διαμορφώσουν το τελικό σκορ με τον Οπέντα.

Florian Wirtz 🇩🇪(2003) restores the two goal cushion!

Jeremie Frimpong 🇳🇱🇬🇭(2000) with the assist!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/f92p4GM8jk