Champions League: «Αντίποινα» από τους οπαδούς της Παρί στην Μπαρτσελόνα (video)

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τους “16” του Champions League και οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν ξέχασαν τα… κόλπα των Καταλανών πριν το πρώτο ματς.

Σε μία συνηθισμένη πια τακτική στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, οι φίλοι της Παρί βρέθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που φιλοξένησε την αποστολή της Μπαρτσελόνα και έριξαν πυροτεχνήματα στις 4 τα ξημερώματα, με σκοπό να ξυπνήσουν τους παίκτες του Κούμαν.

Το ίδιο είχαν κάνει και οι οπαδοί των “μπλαουγκράνα” στην Καταλονία, πριν από το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, θέλοντας έτσι να… χαλάσουν τον ύπνο των ποδοσφαιριστών και να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

#PSG fans have been seeing fireworks off outside the Barcelona team hotel in the middle of the night.



It’s a response to what happened to PSG in Barca three weeks ago. https://t.co/Ztqeg9cXoq