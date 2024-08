Champions League: Αυτή θα είναι η μπάλα της σεζόν 2024/25

Το Champions League για τη χρονιά 2024/25 είναι προ των πυλών, με την UEFA να κάνει γνωστή την νέα μπάλα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Με 4 εισιτήρια να απομένουν για να συμπληρωθεί η League Phase, το Champions League της νέας σεζόν είναι σχεδόν έτοιμο. Μάλιστα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της νέου ανανεωμένου φορματ, η UEFA παρουσίασε και τη καινούργια μπάλα, η οποία θα κάνει την εμφάνιση της στα παιχνίδια του τουρνουά.

Σε αυτή θα υπάρξουν ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς το λευκό χρώμα και τα αστέρια θα παραμείνουν, ωστόσο αυτό που αλλάζει είναι το design αλλά και το χρώμα των λεπρομερειών.

From the stars.



Introducing your new UCL Pro Match Ball. Made for nights under the lights.#UCL | #StarsofEurope | @adidasfootball pic.twitter.com/BrXME88BB8