Champions League: Έγραψε ιστορία ο Νέιμαρ και δήλωσε: «Δεν θέλω να φύγω από την Παρί»

Ο Νέιμαρ σκόραρε και κόντρα στην Μπασακσεχίρ στο Champions League και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φθάνει τα 20 γκολ με δύο ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

O Βραζιλιάνος επιθετικός έδωσε όμως, περισσότερη χαρά στους φίλους της Παρί Σεν Ζερμέν, με τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, αφού τόνισε ότι θέλει να μείνει στην ομάδα και τα επόμενα χρόνια.

«Είμαι χαρούμενος στο Παρίσι, με την ομάδα, τους συμπαίκτες μου. Δεν θέλω να φύγω από την Παρί, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Νέιμαρ, διαψεύδοντας ουσιαστικά τα σενάρια για επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα.

20/20 – Neymar is the first player in the history of the European Cup/Champions League to score 20 goals for two different teams (Barcelona and PSG). Vision. pic.twitter.com/dV75pUE6jC