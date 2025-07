Το Wimbledon «σπάει» την παράδοση για να τιμηθεί ο Ντιόγκο Ζότα

Οι αυστηροί κανόνες για την ενδυμασία των παικτών στο Wimbledon θα παρακαμφθούν φέτος, για να τιμηθεί η μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Ο Ντιόγκο Ζότα αγωνιζόταν για χρόνια στην Αγγλία και ο θάνατός του έχει “παγώσει” το Νησί, επηρεάζοντας και το θρυλικό τουρνουά Wimbledon< το οποίο και διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά λοιπόν, οι διοργανωτές του βρετανικού Γκραν Σλαμ άναψαν το “πράσινο φως” στους συμμετέχοντες, να “σπάσουν” την παράδοση δεκαετιών, με τα λευκά ρούχα και αθλητικά είδη, για να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια ή περικάρπια, προς τιμήν των δύο αδικοχαμένων Πορτογάλων ποδοσφαιριστών.

Ο συμπατριώτης τους Φρανσίσκο Καμπράλ είναι ένας από τους παίκτες που ζήτησε σχετική άδεια, αλλά αρκετοί ακόμη τενίστες και τενίστριες αναμένεται να τιμήσουν τη μνήμη τους.

#Wimbledon will allow Francisco Cabral (and other players) to break the dress code in tribute do Diogo Jota. pic.twitter.com/3OHmpMbQju