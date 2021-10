Οι συνεχόμενες κακές σεζόν της Μπαρτσελόνα και η φυγή του Λιονέλ Μέσι φαίνεται ότι έχουν “στοιχίσει” στους οπαδούς της Καταλανών, όπως αποδεικνύει και η εικόνα στο Καμπ Νόου.

Σε αγώνα για το Champions League κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου και με την ομάδα τους να “καίγεται” για βαθμούς, έχοντας ξεκινήσει με δύο ήττες τους ομίλους, οι φίλοι των “μπλαουγκράνα” είχαν μόνο 45.968 εισιτήρια, σε ένα γήπεδο που χωράει σχεδόν τους διπλούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μικρότερος αριθμός είχε να εμφανιστεί περίπου 10 χρόνια και συγκεκριμένα σε ένα αδιάφορο ματς με την Μπάτε Μπορίσοφ το 2011. Κι όλα αυτά μάλιστα, στο πρώτο ματς μετά τον κορονοϊό, που επετράπη η είσοδος στο 100% της κερκίδας. Σημάδια απαξίωσης στην Μπαρτσελόνα…

The Camp Nou is back to 100% capacity but only 45,968 fans have turned up to watch them play Dynamo Kyiv in the Champions League 👀 pic.twitter.com/qdesfjPJvS