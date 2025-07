Μαρία Σάκκαρη – Έλενα Ριμπάκινα 0-2: Ήττα και αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στο Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να “απειλήσει” ουσιαστικά την Έλενα Ριμπάκινα στο δεύτερο γύρο του Wimbledon και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (6-3, 6-1), και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του βρετανικού Γκραν Σλαμ.

Με νευρικό ξεκίνημα στο παιχνίδι, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να βρει ποτέ ρυθμό και παρότι άρχισε με μπρέικ το δεύτερο σετ, “λύγισε” πολύ εύκολα κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα, πρωταθλήτρια του Wimbledon το 2022.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν το μεγάλο αουτσάιντερ του αγώνα κόντρα στην Καζάκα, Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης και δεν κατάφερε να φθάσει σε μία υπέρβαση στο βρετανικό Γκραν Σλαμ.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο το πρώτο σετ, αφού με τρία (!) διπλά λάθη στο σερβίς της, έκανε… δώρο το πρώτο μπρέικ στη Ριμπάκινα. Στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση και βρέθηκε δύο φορές στο 0-30, αλλά δεν κατάφερε να βρει ένα μπρέικ πόιντ για να βάλει πίεση στην αντίπαλό της.

Η Ριμπάκινα έκλεισε έτσι το πρώτο σετ με ένα ακόμη μπρέικ, για το 6-3 και το 1-0 στα σετ, που της έδωσε σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη στην αναμέτρηση του Wimbledon.

Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη έκανε τέλειο ξεκίνημα, αφού βρήκε μπρέικ στην πρώτη της προσπάθεια, για να ακολουθήσει όμως… κατάρρευση. Η Ριμπάκινα είχε και την τύχη με το μέρος της, αλλά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν έδειξε σε καμία περίπτωση να πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει.

Επέτρεψε έτσι στην Καζάκα αντίπαλό της να “τρέξει” ένα απίθανο 6-0, για να κλείσει με 6-1 το δεύτερο σετ και να πάρει μία πανηγυρική πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Wimbledon.

Electric from Elena



The 2022 Ladies’ Singles Champion defeats Maria Sakkari 6-3, 6-1 to fly through to the third round #Wimbledon pic.twitter.com/hK8mnXBFWZ