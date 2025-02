Champions League τελικά: Προκρίσεις για Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Αϊντχόφεν

Τα playoffs στο Champions League ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη (19/02/25), με το παζλ των ομάδων για τη νοκ – άουτ φάση της διοργάνωσης να συμπληρώνεται, μέσα από αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Οι 15 από τις 16 ομάδες που θα βρεθούν στην αρένα των νοκ – άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο ποδόσφαιρο, το UEFA Champions League έγιναν γνωστές! Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το 3-2 στην Αγγλία, κέρδισε και εντός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι με 3-0, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι «μπλάνκος» να περάσουν πιο εύκολα από ότι έδειχναν τα προγνωστικά στην επόμενη φάση, απέναντι στους «πολίτες» οι οποίοι συνεχίζουν την πολύ άσχημη πορεία τους εντός και εκτός συνόρων!

Από την πλευρά της η Παρι Σεν Ζερμέν σταμάτησε στα 7 γκολ απέναντι στην Μπρεστ, με τους γηπεδούχους σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα να προκρίνονται με το εξωφρενικό 10-0 στους «16».

Στην παράταση οδηγήθηκε ο αγώνας Αϊντχόφεν – Γιουβέντους, με τους Ολλανδούς να κερδίζουν στην κανονική διάρκεια 2-1 και να ισοφαρίζουν το σκορ του πρώτου αγώνα.

Το πανόραμα των playoffs στο Champions League

Πρώτοι αγώνες

Μπρεστ-Παρί 0-3

Σπόρτινγκ-Ντόρτμουντ 0-3

Γιουβέντους-Αϊντχόφεν 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ 2-3

Μπριζ-Αταλάντα 2-1

Σέλτικ-Μπάγερν 1-2

Μονακό-Μπενφίκα 0-1

Φέγενορντ-Μίλαν 1-0

Οι ρεβάνς

Μίλαν-Φέγενορντ 1-1

Μπενφίκα-Μονακό 3-3

Αταλάντα-Μπριζ 1-3

Μπάγερν-Σέλτικ 1-1

Ντόρτμουντ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπρεστ 7-0

Αϊντχόφεν-Γιουβέντους 3-1

Οι διασταυρώσεις στους «16»

Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα VS Παρί ή Μπενφίκα

Άρσεναλ ή Ίντερ VS Αϊντχόφεν- ή Φέγενορντ

Ατλέτικο Μαδρίτης ή Λεβερκούζεν VS Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν

Λιλ ή Άστον Βίλα VS Μπριζ ή Ντόρτμουντ

Η Κλήρωση για τους «16» θα γίνει την Παρακσευή 21 Φεβρουαρίου, με τους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για τις 4/5 & 11/12 Μαρτίου.