Champions League: Το “ala negru” που “τίναξε” το ματς στον αέρα (video)

Σε ένα ανεπανάληπτο σκηνικό στο Champions League, ο αγώνας ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπασακσεχίρ διεκόπη, με τις δύο ομάδες να αποχωρούν από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μια ατάκα του 4ου διαιτητή της αναμέτρησης, στο διάλογό του με τον πρώτο διαιτητή, ήταν αρκετή για να… τινάξει την αναμέτρηση στον “αέρα” και να οδηγήσει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ο Ρουμάνος ρέφερι ακούγεται να λέει “ala negru”, αναφερόμενος στον βοηθό προπονητή της Μπασακσεχίρ, Πιερ Γουεμπό, ο οποίος το άκουσε κι έγινε έξαλλος, θεωρώντας το ρατσιστικό σχόλιο εναντίον του. Ως εκ τούτου υπήρξε μεγάλη ένταση στον αγώνα, με τους Τούρκους να ενημερώνουν και τη γαλλική ομάδα, για να διακοπεί τελικά το ματς.

The fourth official said “ăla negru” which is basically “the black one”. He didn’t mean it as “negro” but it’s still an absolutely disgusting thing to say when trying to differentiate. Just point to the guy, or take any other physical feature. Disgusting