Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν καταλυτικός στη νίκη πρόκριση του ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Conference league, έχοντας γκολ και ασίστ κόντρα στη Λίνκολν.

Ο Σέρβος εξτρέμ του “Δικεφάλου του Βορρά” πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την ομάδα του Λουτσέσκου και με την εμφάνισή του στην 6η “στροφή” των ομίλων της διοργάνωσης, βρέθηκε μεταξύ των υποψηφίων για παίκτης της αγωνιστικής.

Ο Ζίβκοβιτς διεκδικεί το βραβείο μαζί με τον Καμπράλ της Βασιλεία, τον Έιμπραχαμ της Ρόμα και τον Ντεμπελιού της Κλουζ, όπως φαίνεται και από τη σχετική ανάρτηση στα επίσημα socila media του Conference League.

🤩 Who gets your vote for #UECLPOTW? 🗳️



⭐️ Tammy Abraham

⭐️ Arthur Cabral

⭐️ Gabriel Debeljuh

⭐️ Andrija Živković