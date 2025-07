Ντιόγκο Ζότα: Το συγκλονιστικό video της πορτογαλικής ομοσπονδίας

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/7/25) σε τροχαίο δυστύχημα στην πόλη Zαμόρα της Ισπανίας.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα να πραγματοποιείται το πρωί του Σαββάτου (5/7/25) κάτω από άκρως συγκινητικό κλίμα. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, καθώς και η σύζυγός του Ρούτε Καρντόσο. Μάλιστα το παρών στο τελευταίο αντίο του Ζότα έδωσαν παλιοί και νυν συμπαίκτες, με τις εικόνες να είναι άκρως συγκινητικές.

Λίγο μετά το τέλος της κηδείας, η πορτογαλική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημοσίευσε ένα συγκινητικό video – αφιέρωμα στη μνήμη του 28χρονου το οποίο περιλάμβανε στιγμές από την καριέρα και την προσωπική του ζωή, ενώ κατέληγε με εικόνες από την πρόσφατη κατάκτηση του UEFA Nations League, στο οποίο η Ιβηρική χώρα κατέκτησε τον τίτλο.

Ένα τρόπαιο το οποίο έμελλε να είναι το τελευταίο του Ζότα, ο οποίος ενώ βρισκόταν στην καλύτερη περίοδο της ζωής του, είδε τη μοίρα να του παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι.

Serás para sempre recordado. Descansa em paz, Diogo Jota.



You will always be remembered. Rest in peace, Diogo Jota. pic.twitter.com/VMCSlQ6c8A