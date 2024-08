Copa Libertadores: «Άγριο» ξύλο από την αστυνομία σε οπαδούς, χημικά και πλαστικές σφαίρες στο Ατλέτικο Μινέιρο – Σαν Λορέντσο

Τα τελευταία λεπτά του Ατλέτικο Μινέιρο – Σαν Λορέντσο για τη φάση των “16” του Copa Libertadores σημαδεύτηκε από σκηνές απίστευτης βίας, με την αστυνομία να επιτίθεται στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Αργεντινοί οπαδοί και την αναμέτρηση να διακόπτεται προσωρινά.

Το κλίμα στο Ατλέτικο Μινέιρο – Σαν Λορέντσο για το Copa Libertadores ήταν τεταμένο, πριν την έναρξη της αναμέτρησης, όπως -δυστυχώς- συνηθίζεται πριν από παιχνίδια μεταξύ ομάδων της Βραζιλίας και της Αργεντινής, με την αστυνομία της “χώρας του καφέ” να γίνεται για μια ακόμα φορά αρνητικός παράγοντας.

Οι οπαδοί της Μινέιρο υποδέχτηκαν τους Αργεντινούς με διάφορα πανό, ρίχνοντας.. λάδι στη φωτιά που άναψε στη συνέχεια, στο τέλος του αγώνα. «Αργεντινοί ρατσιστές, π…νας γιοι», ανέφερε ένα από τα πανό που είχαν φτιάξει οι οπαδοί της Ατλέτικο Μινέιρο, ενώ εμφανίστηκαν και κρεμασμένες κούκλες, που φορούσαν τη φανέλα της “αλμπισελέστε”

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στη συνέχεια…

Τα επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τελειώσει η αναμέτρηση και ενώ η Ατλέτικο Μινέιρο προηγούνταν με 1-0, σκορ που της έδωσε εν τέλει και την πρόκριση μετά και το 1-1 του πρώτου αγώνα.

Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο περιστατικό, οι δυνάμεις της Αστυνομίας επιτέθηκαν με ρίψη δακρυγόνων, σκορπώντας τον τρόμο στην κερκίδα των φιλάθλων της Σαν Λορέντσο.

Μάλιστα, δεν έμειναν εκεί, καθώς συνέχισαν το “έργο” τους, χτυπώντας με γκλομπς αρκετούς από αυτούς στα… τυφλά. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα, με τέσσερις αστυνομικούς να χτυπάνε με μανία έναν άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει από τα κρατήματα ενός με τον οποίο είχαν πιαστεί στα χέρια.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι αστυνομικοί πυροβολούσαν τον κόσμο από κοντινή απόσταση με πλαστικές σφαίρες, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ατόμου. Μετά τον γενικό χαμό συνελήφθη ένα άτομο.

