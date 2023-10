Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του NBA, στη σχετική ψηφοφορία των αναλυτών του μεγαλύτερου αθλητικού αμερικανικού δικτύου, ESPN.

Με τη σχετική λίστα να αναδεικνύει τους 100 καλύτερους παίκτες του NBA, ήρθε η ώρα και για το top10, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην πρώτη θέση, πάνω και από τον πρόσφατο πρωταθλητή με τους Ντένβερ Νάγκετς, τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο σέρβος σέντερ έμεινε πίσω του στη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος στη λίστα είναι ο περσινός MVP της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, Τζοέλ Εμπίντ. Την κορυφαία δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά, οι Λούκα Ντόντσιτς, Στεφ Κάρι, Τζέισον Τέιτουμ, Κέβιν Ντουράντ, Σάι Γκίλιους – Αλεξάντερ, Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

The NBArank top 10 is here 📈



