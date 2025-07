Ο Τζόρνταν Χέντερσον πλάνταξε στο κλάμα αφήνοντας λουλούδια έξω από το «Anfield» στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα

Ο Τζόρνταν Χέντερσον βρέθηκε στο «Anfield» προκειμένου να αφήσει λουλούδια στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, με τον άλλοτε αρχηγό της Λίβερπουλ να «λυγίζει» βάζοντας τα κλάματα.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Ντιόγκο Ζότα μετά από τροχαίο με το αυτοκίνητό του, έχει σκορπίσει τη θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο, με παλιούς και νυν συμπαίκτες να μην μπορούν να πιστέψουν την ανείπωτη τραγωδία. Μεταξύ αυτών και ο παίκτης του Άγιαξ και πρώην της Λίβερπουλ Τζόρνταν Χέντερσον.

Ο έμπειρος Άγγλος μέσος βρέθηκε στο «Anfield» και άφησε λουλούδια έξω από το γήπεδο της Λίβερπουλ, εκεί όπου φίλαθλοι της ομάδας έχουν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι της Πέμπτης (3/7/25) αποδίδοντας φόρο τιμής στον 28χρονο.

Former Liverpool midfielder Jordan Henderson pays his respects to Diogo Jota at Anfield. pic.twitter.com/HX2gcPmo4r