Eλλάδα – Σλοβενία: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το χειροκρότημα της μητέρας του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά στη ρακέτα των Σλοβένων, με τη μητέρα του Βερόνικα να θαυμάζει τον γιο τις από τις εξέδρες του ΣΕΦ στο πλαίσιο του ημιτελικού της Εθνικής Ελλάδας στο Προολυμπιακό τουρνουά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά την διάρκεια του Ελλάδα – Σλοβενία έκανε ένα πολύ όμορφο κάρφωμα, με την μητέρα του «Greak Freak» στις εξέδρες του ΣΕΦ να καμαρώνει τον γιο της.

Μάλιστα ο τηλεοπτικός φακός την έπιασε να χειροκροτεί την ενέργεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με όλο το στάδιο να βρίσκεται στο πόδι για να στηρίξει τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη στη προσπάθεια που κάνουν να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Nothing better than mum’s approval #FIBAOQT x @HellenicBF



href=”https://t.co/7XnyzSmcc1″>https://t.co/7XnyzSmcc1 pic.twitter.com/atpKZ7uugi