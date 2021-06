Απίστευτη δήλωση από τον υπουργό Εσωτερικών του κρατιδίου της Βαυαρίας, Γιόαχιμ Χέρμαν, ο οποίο και τόνισε ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι το λογότυπο στο ανεμόπτερο του εισβολέα στο Γαλλία – Γερμανία, ήταν αυτό που του έσωσε τη ζωή.

Ο ακτιβιστής της Greenpeace έκανε… ντου πριν την έναρξη του αγώνα του Euro 2020 για να διαδηλώσει κατά του πετρελαίου, με το ανεμόπτερό του να φέρει το logo της Greenpeace, αλλά και το σχετικό μήνυμά του. Αυτός φαίνεται λοιπόν ότι ήταν και ο λόγος που δεν υπήρξε εντολή για να τον πυροβολήσουν, αφού υπήρχαν σχετικά μέτρα στο γήπεδο, υπό το φόβο κάποιου τρομοκρατικού “χτυπήματος”.

Πιο συγκεκριμένα και όπως ανέφερε ο Χέρμαν, «οι ελεύθεροι σκοπευτές τον είχαν στην διόπτρα τους συνεχώς. Αν η αστυνομία ήταν πεπεισμένη πως πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, τότε θα το είχε πληρώσει με την ζωή του. Το logo της Greenpeace τον γλίτωσε».

