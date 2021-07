Η UEFA επέλεξε δέκα… γκολάρες που μπήκαν στο Euro 2020 και μάλιστα καλεί τον κόσμο να επιλέξει το κορυφαίο.

To Euro 2020 ολοκληρώθηκε και μας άφησε μια πολύ ευχάριστη εικόνα, με τους αγώνες που παρακολουθήσαμε.

Από τα 142 τέρματα που σημειώθηκαν συνολικά στο τουρνουά η UEFA επέλεξε τα δέκα κορυφαία… παστέλια που μπήκαν.

Απολαύστε τα 10 καλύτερα γκολ του Euro 2020

❶❹❷ goals scored at EURO 2020 … Here’s 10 of the best 🔟 🙌



⚽️ It’s time to pick your Goal of the Tournament! 👇@gazpromfootball #EUROGOTT