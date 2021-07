Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έστειλε το μήνυμα για τη συνέχεια του Euro 2020, μετά τη μεγάλη νίκη της Ιταλίας επί του Βελγίου στα προημιτελικά.

Ο Ιταλός τεχνικός θέλησε να εμψυχώσει τους παίκτες του, μιλώντας τους αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα με τους Βέλγους.

«Μας έμεινε ένα ματς για τον τελικό και δύο για να το πάρουμε, πάμε» φέρεται να είναι τα λόγια, που είπε ο 56χρονος προπονητής στους παίκτες.

Πρώτη αποστολή είναι ο ημιτελικός με την Ισπανία, δεύτερη και τελευταία αποστολή ο τελικός του Γουέμπλει.

