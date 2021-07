Η Αγγλία δίνει τον πρώτο τελικό της ιστορίας της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μάλιστα μέσα στο Λονδίνο, αφού το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο Γουέμπλεϊ.

Ως εκ τούτου, στις εξέδρες βρίσκονται και μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να παρακολουθεί την αναμέτρηση δίπλα στη σύζυγό του και δούκισσα του Κέμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, αλλά και τον πρωτότοκο γιο του, Γεώργιο Τζούνιορ.

Με τα “τρία λιοντάρια” να ανοίγουν δε το σκορ στον τελικό, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, οι τρεις τους είχαν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν το ιστορικό γκολ της εθνικής τους ομάδας.

Look at Prince George hugging his mummy the Duchess of Cambridge as England scores. Hope the smiles can be kept until the end. #PrinceWilliam #Euro2020Final pic.twitter.com/Og7wnYdOJD