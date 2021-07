Συναγερμός στο Γουέμπλεϊ λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού του Euro 2020, ανάμεσα σε Ιταλία και Αγγλία, αφού Άγγλοι οπαδοί προσπάθησαν να εισβάλουν στο γήπεδο.

Από νωρίς μέσα στην ημέρα, χιλιάδες Άγγλοι είχαν βρεθεί έξω από το γήπεδο του Λονδίνου, το οποίο και φιλοξενεί το μεγάλο τελικό και υπήρχαν επεισόδια με Ιταλούς, αλλά και μεταξύ τους, με το αλκοόλ να ρέει άφθονο.

Λίγο πριν τη σέντρα (22:00 LIVE από το Newsit.gr) όμως, υπήρξε προσπάθεια και από κάποιους να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συμπλοκές με τους ανθρώπους της ασφάλειας του Γουέμπλεϊ.

«Αντιμετωπίζουμε ένα περιστατικό που συνέβη στον ευρύτερο περιμετρικό χώρο της ασφάλειας του γηπέδου, με την υποστήριξη της αστυνομίας. Τα μέτρα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Δεν υπήρξαν παραβιάσεις στο εσωτερικό του γηπέδου», δήλωσε υπεύθυνος του «Γουέμπλεϊ».

Some #ENG fans appear to have stormed the gates at Wembley in an attempt to get inside the ground before tonight’s #EURO2020Final.