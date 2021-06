Ένας Δανός φίλαθλος έγινε viral στο Euro 2020, πραγματοποιώντας τρομερή… εμφάνιση στις κερκίδες, στο παιχνίδι της Δανίας με τη Ρωσία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Ο φίλαθλος πήγε στο κυλικείο του γηπέδου και πήρε…προμήθειες για όλη την παρέα του. O MVP της κερκίδας, δίχως να ζητήσει βοήθεια από κανέναν, ανέβηκε τα σκαλοπάτια στις εξέδρες, κουβαλώντας 12 ποτήρια με μπύρα χωρίς να του χυθεί ούτε σταγόνα!

Δείτε το φοβερό βίντεο που έγινε viral:

Forget Ronaldo…



This is the performance of #EURO2020 👏🏻 pic.twitter.com/ZcySOc4LuZ